Bairros de Manaus amanhecem com chuva e clima 'Europeu'

Manaus - Vários bairros de Manaus amanheceram com uma chuva forte nesta quinta-feira (10), deixando um clima frio na cidade.

A chuva foi registrada em bairros como Ponta Negra, Santo Agostinho, Lírio do Vale, Compensa, Nossa Senhora de Fátima 2, Centro, Chapada, São Geraldo, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória e outros.

Para a moradora do bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, Maria Assunção, de 48 anos, a mudança do clima foi surpreendente. "Acordar com esse clima maravilhoso depois de tantos dias quentes foi muito bom. Não queria mais sair da cama", disse.

De acordo com a moradora, a semana na região foi bem 'calorosa' e a chuva trouxe um clima "Europeu" para a capital amazonense. "Até ontem na Zona Leste estava muito quente. Merecíamos esse friozinho um pouco", explicou.

A chuva começou a ser registrada na Zona Oeste por volta das 6h50. O clima "Europeu" tomou conta de outras zonas da capital amazonense.

