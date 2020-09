Moradores do Cidade Nova realizam bazar nesta quinta-feira (10)

Bazar será realizado das 18h às 20h, no Núcleo 15 do bairro Cidade Nova | Foto: Divulgação

Manaus - Uma comunidade situada no Núcleo 15 do bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital, promoverá um bazar nesta quinta-feira (10), a partir das 18 horas. O evento - que será realizado na Rua 182 - tem o intuito de ajudar na complementação da renda dos moradores do local e deve oferecer venda de roupas, sapatos, acessórios e alimentos.

A expectativa é muito grande entre os populares, pois o bazar pode incentivar a abertura de outros evento similares posteriormente. A nutricionista Sumaya Ledo é moradora do núcleo 15 e se mostra ansiosa para a realização do bazar.

"Com certeza será um evento muito bom. Eu e minha família estamos ansiosos. Faço zumba na pracinha durante a semana e vi que eles estavam organizando o evento com muito carinho. Sem contar o lado social, que dará oportunidade para quem está em situação de desemprego e gerar renda. Muitas pessoas vão poder vender seus produtos e ganhar um dinheiro extra", destacou a moradora.

Os próprios moradores tomaram a iniciativa de organizar o evento, que acontecerá na Rua 182 do núcleo 15 do bairro Cidade Nova. As vendas ocorrerão das 18h às 20h.

