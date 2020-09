Mulher morre após perder controle de motocicleta e colidir no meio fio

A vítima morreu no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Karla Fernanda da Silva Campos, 38 anos, morreu na noite de quarta-feira (9), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, zona Leste de Manaus, após sofrer um acidente de trânsito . Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o relato do esposo dela, durante o registro do Boletim de Ocorrência (BO), a mulher conduzia uma motocicleta na rua Valeta, no conjunto Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus , quando acabou perdendo o controle do veículo e colidiu com o meio fio.

Com o forte impacto, a vítima ficou ferida e foi socorrida até a unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) .

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

