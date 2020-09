Deputado alerta para uma segunda onda de Covid-19 no Amazonas

O deputado também relatou que a pesquisa do cientista, Lucas Ferrante, apontou que já há o dobro de casos | Foto: Reprodução

Manaus- O deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), demonstrou preocupação em seu discurso, durante Sessão Plenária desta quarta-feira (09), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a respeito de um artigo divulgado pela revista científica “Nature Medicine”, com a colaboração de sete cientistas, que alerta para uma segunda onda de Covid-19 em Manaus.

O parlamentar repercutiu dados do artigo e cobrou uma resposta dos órgãos de saúde do município e do Estado sobre o assunto. “O Dr. Lucas Ferrante coloca algumas questões extremamente preocupantes e é necessário que haja uma manifestação pública dos órgãos de saúde e de vigilância, com relação à possibilidade de uma segunda onda de Covid-19 no estado", afirmou.



De acordo com o pesquisador, para se atingir a tão falada imunidade de rebanho, entre 90% e 95% da população teria que estar infectada, isso se já houvesse uma vacina sendo aplicada. Atualmente, segundo informações do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, essa vacina só vai começar a ser ministrada a partir de janeiro. Outra constatação é que passados os três meses, a pessoa que já foi infectada pode ser infectada novamente.



O deputado também relatou que a pesquisa do cientista, Lucas Ferrante, apontou que já há o dobro de casos, se comparado com os últimos dez dias que antecederam o período da pandemia entre os meses de abril e maio. Outro dado preocupante, divulgado no site BNC, é que a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), não tem os dados atualizados de 28 municípios do estado, o que pode representar subnotificações dos casos.



