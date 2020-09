Trecho da BR-319 passa por mutirão de limpeza

Manaus - Parte da BR-319 recebeu, na manhã desta quinta-feira (10), um mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus. O serviço, realizado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foi executado por 70 trabalhadores do município, que fizeram a limpeza dos sete quilômetros de avenida entre a Bola da Suframa e o Porto do Seasa, no Distrito Industrial, zona Sul.

O subsecretário da Semulsp, José Rebouças, destacou a importância desse serviço nessa área da cidade. “Assim como estamos tratando todas as vias de Manaus, também estamos trazendo a limpeza para essa área do Distrito Industrial, que é um cartão-postal da cidade de Manaus, para deixar todo esse local bem limpo e tranquilo”.

A limpeza de diversas vias e igarapés da cidade de Manaus é realizada como atividade cotidiana da Semulsp, que conta com a colaboração da população em relação ao despejo correto do lixo.

“Em Manaus estão sendo colocadas lixeiras em todas as vias, e a própria população tem que ser a fiscal dessas lixeiras. Ver os vândalos quebrando uma delas, em qualquer lugar, nos deixa triste. Manaus é uma cidade que tem coleta diária, então não há motivo para se jogar o lixo fora das lixeiras”, ressaltou o subsecretário da Semulsp, José Rebouças.

A ação de limpeza da BR-319 é uma das muitas realizadas pela Semulsp, que trabalha diariamente para manter a cidade mais limpa.

70 trabalhadores do município fizeram a limpeza dos sete quilômetros de avenida | Foto: Divulgação





*Com informações da assessoria