Morre mulher atropelada na avenida Coronel Teixeira, em Manaus

Manaus - A auxiliar de serviços gerais Elaine Viana dos Santos, de 38 anos, morreu na tarde de quinta-feira (10). A vítima foi atingida por um veículo quando tentava atravessar a avenida Coronel Teixeira, situada no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A pedestre foi arremessada a alguns metros de distância. O atropelamento aconteceu em frente a uma casa de eventos de luxo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para realizar os primeiros socorros em Elaine. A mulher foi encaminhada com vida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio localizado na zona Leste.

Porém, com o impacto da colisão, ela ficou gravemente ferida na região da cabeça. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O corpo já foi removido pelo o Instituto Médico Legal (IML) e os familiares devem aguardar os procedimentos para poder iniciar os trâmites legais do sepultamento.

