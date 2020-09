Carro pega fogo em movimento e quase atinge lanchonete, em Manaus

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um carro, modelo Strada, pegou fogo , na noite desta quinta-feira (10), e por muito pouco não atingiu outros veículos e uma lanchonete, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O incêndio iniciou por volta de 19h20, após uma explosão no motor do veículo. O barulho foi tão alto que assustou as pessoas que estavam nas proximidades.

O condutor do veículo ainda tentou conter as chamas com um extintor, mas o fogo se alastrou de forma rápida e logo consumiu todo o carro. Em certo momento, o veículo incendiado trafegou por aproximadamente cinco metros e quase não atingiu uma lanchonete daquela região. Os serviços do estabelecimentos tiveram que ser interrompidos.

Mesmo com o incêndio, muitos veículos ainda trafegavam perto do local. Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) tiveram que bloquear a via até a chegada dos bombeiros .

O proprietário abandou o carro no local. O veículo teve perda total.

Veja a reportagem no local do sinistro:

