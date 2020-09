Perda total: carro pega fogo em avenida na Ponta Negra, em Manaus

Chamas causaram a perda total do veículo | Foto: Reprodução

Manaus - Um veículo do modelo Cobalt, de cor branca, pegou fogo por volta das 9h da manhã deste sábado (12) na Alameda Egito, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Segundo o proprietário do veículo, o carro pegou fogo depois de superaquecer. Segundo relatos de pedestres, a fumaça no local estava densa e podia ser vista da praia da Ponta Negra. O carro foi totalmente consumido pelas chamas.

A equipe ABT 29 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) esteve no local para conter as chamas, pois o veículo estava próximo de uma área preservada de mata.

Casos recorrentes

Há dois dias, outro veículo - modelo Strada - pegou fogo e por pouco as chamas não atingiu outros veículos e uma lanchonete, na Avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O incêndio iniciou por volta de 19h20, após uma explosão no motor do veículo. O barulho foi tão alto que assustou as pessoas que estavam nas proximidades.

Outro carro pegou fogo no dia 25 de agosto e causou transtornos a motoristas que trafegavam pela Avenida Coronel Teixeira, no bairro São Jorge, Zona Oeste. As causas do sinistro devem ser constatadas após perícia.

Leia mais:

Ex-prefeito de Iranduba Nonato Lopes, morre com Covid-19 aos 71 anos

Carro pega fogo e trânsito fica lento em avenida de Manaus