Arthur Bisneto é internado em São Paulo após complicações da Covid-19

São Paulo - Arthur Bisneto, secretário-chefe da Casa Civil e filho do prefeito de Manaus Arthur Neto, foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento contra Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria da Prefeitura de Manaus, por meio de nota.

No grupo de risco do coronavírus por ser asmático, Bisneto apresentou complicações, mas o quadro clínico é estável. Em julho, o pai dele - Arthur Neto - e a primeira-dama, Elizabeth Valeiko, também foram internados no hospital Sírio Libanês após a confirmação de Covid-19.

Inicialmente, o casal foi internado no Hospital Adventista de Manaus, mas foi transferido para São Paulo pouco depois. Em um mês de tratamento, ambos receberam alta e retornaram à Manaus.

Covid-19 no Amazonas

No Amazonas, até este sábado (12), foram mais de 126 mil pessoas contaminadas pela Covid-19 e 3.883 óbitos pela doença, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Manaus apresentou, na última semana, aumento de 2% no número de casos do novo coronavírus. Esse crescimento foi identificado, principalmente, entre pessoas das classes A e B, conforme levantamento apresentado pela diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

A avaliação do cenário epidemiológico do Amazonas mostra ainda que há aumento de casos e internações em pacientes das classes mais abastadas. A variação da taxa de ocupação de leitos de UTI, nos últimos 14 dias, é de 11% na rede pública e de 19% na rede privada de saúde.

A diferença é ainda maior em relação à ocupação de leitos clínicos, onde a variação é de 14% nas unidades públicas de saúde; e de 67% na rede particular, nas últimas duas semanas.

