Criança morre afogada durante pescaria com o pai no Careiro

Careiro (AM) - Um menino de 9 anos morreu afogado no sábado (12) no município do Careiro Castanho, distante 86 quilômetros de Manaus. Ele estava pescando com o pai quando desapareceu nas proximidades do Porto da Balsa no município.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma equipe de mergulhadores do Pelotão Fluvial foi acionada e realizou buscas durante o dia e fim da tarde de sábado. Entretanto, os mergulhadores não tiveram sucesso no trabalho.

A equipe iria retornar na manhã deste domingo (13) para continuar as buscas. Porém, por volta das 6h, a avó do menino entrou em contato com o com a corporação e informou que o pai da criança havia encontrado o corpo.

Outros casos de afogamento

No mês de agosto, outra criança morreu afogada no mesmo município. Miguel Phallequi Tavares Garcia, de cinco anos, morreu em um balneário situado na estrada do Pururu, no município de Careiro. Segundo o pai, o incidente ocorreu em questão de minutos, enquanto ele comprava comida.

Há uma semana, outra criança morreu afogada. Eva Vitória de Oliveira, também de cinco anos, faleceu no último domingo (6). O acidente aconteceu na comunidade Abelinha, Zona Rural da capital. A menina chegou a receber atendimento de uma equipe médica, mas não resistiu.

A menina brincava dentro da água quando ficou submersa por aproximadamente cinco minutos. Resgatada, Eva foi levada em um barco até a base do Corpo de Bombeiros, na Ponta Negra, mas chegou sem vida ao local.

