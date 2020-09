Sargento é a única mulher em ensaio de paraquedismo, em Manaus

Hevelin Portela, de 28 anos, era a única mulher na equipe de paraquedistas | Foto: Divulgação

Manaus - Durante o ensaio de salto em massa d’água realizado neste sábado (12) na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital, um rosto chamou atenção entre os 60 paraquedistas que ali saltaram. Era o da 3º Sargento da Saúde, Hevelin Portela, de 28 anos.

A militar nasceu em Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, e conta com 14 saltos ao longo da carreira. Ela serve ao Exército há cinco anos.

Hevelin conta que para seguir a carreira militar, se espelhou em seu pai que também é militar. "Desde pequena quis servir ao Exército. Lembro que quando fui à escola, vi um sargento paraquedista com pose de marrento e pensei: 'Eu vou ser mau desse jeito'", disse.

Assim que a sargento Portela entrou no Exército, resolveu raspar a cabeça com o objetivo de tirarem a ideia de “sexo frágil”, vista que o cabelo é algo importante para a mulher. Ela pede para citar que é lésbica e diz que acha isso importante para sua comunidade LGBTQI+.

“Quero que as mulheres acreditem que podem ocupar qualquer espaço que desejam”, destaca Portela.

A presença feminina é cada vez maior no meio militar. As mulheres buscam equidade de gênero e o assunto está ligado diretamente ao interesse de ter oportunidades iguais, independente de gênero. A cada dia, elas superam desafios e conquistam espaços de forma a serem valorizadas pelo serviço que prestam.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sargento do Exército é assassinada durante assalto e família presencia

Após saírem do quartel, soldados se envolvem em acidentes no São Jorge