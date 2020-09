Menino morre após se afogar em piscina de hotel no Amazonas

Corpo foi conduzido ao IML, em Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Presidente Figueiredo (AM) - Um final de semana que era para ser marcado pelo lazer, acabou em tragédia para a família de Antonio Simão, de apenas três anos, que morreu após se afogar na piscina de um hotel no sábado (12). O fato aconteceu no KM 121 da rodovia federal BR-174, no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus).

O menino brincava na piscina próximo aos pais, por volta das 18h. Entretanto, devido um breve momento de distração, a tragédia aconteceu.

Antônio Simão ainda foi socorrido e levado ao Hospital Eraldo Neves Falcão, no Centro de Presidente Figueiredo, mas morreu na unidade de saúde.

A família da criança não foi encontrada pela reportagem. O corpo do menino foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte da capital amazonense.

O caso foi registrado no 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

