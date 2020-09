Balsa de combustíveis explode em Itamarati, interior do AM

Acidente aconteceu na noite deste sábado (12) | Foto: Reprodução

Itamarati (AM) - Uma balsa de combustíveis explodiu na noite deste sábado (12) no porto de Itamarati, município a 983 quilômetros de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 21h e deixou vítimas. Um trabalhador da embarcação, de 19 anos, teve o corpo parcialmente dilacerado e outro, de 46, está desaparecido. As vítimas foram identificadas como Reinaldo Araújo de Araújo e Manoel Pereira da Silva, respectivamente.

Segundo relatos de moradores da cidade, a intensidade da explosão foi grande e fez com que as pessoas pensassem que o município havia sido afetado por um tremor de terra. De acordo com a polícia, quatro pessoas estavam na balsa no momento da explosão.

“A explosão causou um fogo de mais de 20 m e uma das vítimas caiu com o corpo queimado em cima da UBS, onde tinha o vigia. Coisa triste”, disse uma testemunha.

O comandante do 11° Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Itamarati, sargento Judson, informou que o comandante da balsa e outro tripulante estão bem e não sofrem risco de morte.

Há relatos de que, antes da explosão, a balsa estava abastecendo e os trabalhadores estavam recolhendo as mangueiras. Com a explosão, cabos da balda se romperam e a embarcação está se afastando do local da explosão.



Em nota enviada ao Portal Em Tempo, o 9º Distrito Naval informou que chegou ao conhecimento da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental a ocorrência da explosão e que uma equipe de busca e salvamento de Eirunepé está se deslocando para Itamarati. Ainda segundo o Distrito, um inquérito será instaurado e será encaminhado ao Tribunal Marítimo para que medidas sejam adotadas.

Na manhã deste domingo, dois bombeiros especializados em Operações de Incêndio (COI) também foram enviados ao município, que não possui posto do Corpo de Bombeiros.



