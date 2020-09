Evento com mais de quatro mil pessoas é interditado em Manaus

Evento foi interditado após a CIF receber uma denúncia | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Uma festa, com mais de quatro mil pessoas, foi interditada na madrugada deste domingo (13) pela Central Integrada de Fiscalização (CIF). No evento, realizado em uma chácara no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, haviam menores de idade consumindo bebidas alcoólicas.

O local foi interditado após a CIF receber uma denúncia. No local, três adolescentes estavam embriagadas e foram conduzidos, juntamente com a mãe, para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a polícia, o dono da festa foi encaminhado à unidade policial por vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Entre a sexta-feira (11) e o sábado (12), a CIF interditou quatro locais. Outros dois foram autuados ou notificados.

Ações



Um bar, na Zona Sul, foi interditado por apresentar diversos problemas com aglomeração. A interdição do local foi decorrente de solicitação da Polícia Militar da área.

Entre sexta e sábado, a central emitiu 28 notificações de trânsito e cinco pessoas foram conduzidas à delegacia. As ações ocorreram nas zonas sul, norte e centro-sul de Manaus.

