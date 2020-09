Suspeito é detido por passageiros de ônibus durante assalto em Manaus

Suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem, identificado como Elisson Silva da Silva, de 18 anos, foi preso após uma tentativa de assalto no coletivo da linha 650, na tarde do último sábado (12). O crime foi impedido pelos próprios passageiros do transporte coletivo.

O assalto ocorreu enquanto o ônibus trafegava na Avenida Autaz Mirim, antiga Grande Circular, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Silva anunciou o assalto e rendeu o motorista e cobrador do coletivo.

Os passageiros foram ameaçados com uma faca e Silva chegou a roubar o aparelho celular de uma mulher. Entretanto, ele detido pelos próprios passageiros do ônibus.

O celular foi devolvido à vítima e o criminoso foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.

