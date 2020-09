Motorista morre após desviar de pedestre e bater em árvore em Manaus

O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista identificado como Fabian Pinheiro de Lima, de 44 anos, morreu após colidir com uma árvore na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona sul de Manaus.

O acidente de trânsito ocorreu no sentido bairro-Centro. De acordo com o delegado Thiago Lima, do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o motorista teria tentado desviar de um pedestre.

"Nos foi informado que o motorista estava em alta velocidade e tentou desviar de uma pessoa que atravessava a via, quando acabou colidindo com a árvore'', afirmou o delegado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme informações do delegado, o carro foi levado até o 1°Distrito Integrado de Polícia por não apresentar placa. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

‘Loirinho’ morre após ataque surpresa na Zona Leste de Manaus