Intervenção deixa bairros de Manaus sem água nesta terça-feira (15)

Manaus - A Águas de Manaus informa que, na próxima terça-feira (15), realizará duas manutenções programadas nos sistemas de abastecimento dos bairros Nova Cidade e Alvorada. O objetivo é promover melhorias em equipamentos e em uma Estação Elevatória de Água.

No bairro Nova Cidade, os serviços serão realizados de 8h às 16h, na Estação Elevatória do bairro. As áreas dos bairros Nova Cidade, Carlos Braga e Cidadão V serão afetadas com a interrupção. A normalização do abastecimento deve ocorrer em até 04h após a finalização do serviço.

Já no sistema Alvorada, o serviço será realizado das 10h às 13h. O bairro Alvorada 1, Conjunto Ouro Verde e Conjunto Canaã serão afetados com a manutenção. O abastecimento será normalizado em até 04h após o término do serviço.

A concessionária reforça que o restabelecimento completo do abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa após a conclusão dos serviços. Estas intervenções fazem parte de um pacote de obras executado pela Águas de Manaus para promover melhorias no abastecimento na cidade.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br , aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria

Leia Mais