Delegada-geral da Polícia Civil do AM testa positivo para Covid-19

A delegada-geral está em casa e passa bem | Foto: Brayan Riker

Manaus – A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria nesta segunda-feira (14). A delegada está em isolamento social e passa bem.

Emília Ferraz assumiu o cargo de delegada-geral da Polícia Civil no Estado em fevereiro de 2020. Ela foi a primeira mulher a chefiar esse cargo no Amazonas.

A delegada é natural de Teresina, no Piauí. Em 2019, ela foi reconhecida ao receber o título de Cidadã do Amazonas pelos consideráveis serviços prestados à população amazonense. No momento que recebeu o título, Emília era presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas (Sindepol-AM).

Casos de Covid-19 no Amazonas

Segundo o Boletim Diário Covid-19, divulgado neste domingo (13) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), quatro pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Das quatro mortes, três foram no interior do estado e uma na capital, elevando para 3.892 o total de mortes.

O boletim acrescenta ainda que, 15.289 pessoas com diagnóstico de Covid-19, estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. Ao todo, o Amazonas tem 127.132 casos confirmados da doença.

Leia mais:

Deputado alerta para uma segunda onda de Covid-19 no Amazonas

Brasil deve aderir a programa global de acesso à vacina contra a covid