Governo do AM vai oferecer serviços pediátricos no Delphina Aziz

Manaus - No total, 15 especialidades pediátricas foram inseridas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) na carta de serviços do Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. A unidade vai passar a fazer, a partir de outubro, mais de 4 mil atendimentos pediátricos mensais. A ação faz parte do Programa “Saúde Amazonas”, de reestruturação da saúde no Estado.

Como parte do fortalecimento da rede de tratamento e diagnóstico infantojuvenil, a SES-AM vai oferecer especialidades pediátricas com atendimentos regulados pela Central Unificada de Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

Desde a inauguração, em junho de 2014, esta é a primeira vez que o Delphina disponibiliza, em sua capacidade plena, as consultas especializadas, cirurgias e exames para a população, inclusive para o público infantil.



“Desde que fomos trabalhando a reorganização da rede, identificamos no Delphina Aziz um potencial imenso para atender a população. Na questão pediátrica, identificamos no Delphina também uma possibilidade de aumentar os serviços de atendimento pediátrico com consultas, exames, procedimentos pequenos”, disse o secretário titular da SES-AM, Marcellus Campêlo.

Especialidades

No ambulatório clínico, serão oferecidas pela SES-AM mais de 2,5 mil vagas em especialidades como cardiologia pediátrica, endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, neurologia pediátrica, pneumologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia e assistente social.

Em relação aos exames e procedimentos, o atendimento vai ser composto por broncoscopia, diagnóstico por ressonância magnética com sedação/contraste, diagnóstico por tomografia com contraste/sedação, eletroencefalograma, fisioterapia, que ao todo somam mais de 2 mil vagas mensais, via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Como agendar?

De acordo com a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, Nayara Oliveira Maksoud, para ter acesso o serviço, os pequenos pacientes podem marcar, com o encaminhamento médico, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Sisreg.

“O planejamento realizado para o ambulatório do Hospital Delphina Aziz, que inclui o público infantil, foi pensado em cima da necessidade da população através de série histórica que a regulação trabalha. A partir das necessidades identificadas, e também considerando os pacientes que vêm apresentando sequelas pós-Covid, a carta de serviços foi desenhada para que a gente pudesse atender tanto às necessidades pós-Covid como também às necessidades de solicitações de atendimento clínico e de exames de apoio diagnóstico”, disse a secretária adjunta.

Rede fortalecida

Em 2020, os hospitais e prontos-socorros infantis atenderam cerca de 80 mil crianças e adolescentes com diferentes enfermidades, na rede de assistência da SES-AM. A rede infantil é uma das mais fortes do Estado nos cuidados à saúde.

Ao todo, a rede conta com 409 leitos destinados aos cuidados pediátricos, em cinco unidades urgência e retaguarda em Manaus, além Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs).

Com isso, o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) passa a ser a referência para internações pediátricas, entre elas em casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), como a causada pela Covid-19. O Hospital da Criança Dr. Fajardo também será unidade de retaguarda infantil, e os atendimentos de urgência e emergência poderão ser feitos nos Prontos-Socorros da Criança das zonas Oeste, Leste e Sul, além dos SPAs e UPAs.

