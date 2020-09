Mercado Walter Rayol é inaugurado no bairro Cachoeirinha

Após 24 anos o mercado será revitalizado com previsão de entrega para outubro | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - Após 24 anos, o tradicional mercado municipal Walter Rayol, na avenida Sete de Setembro, Cachoeirinha, zona Sul, será totalmente revitalizado. Além dos frequentadores, aproximadamente cem permissionários do espaço serão beneficiados em suas atividades diárias com as melhorias realizadas pela Prefeitura de Manaus. A obra está com 85% dos serviços concluídos e tem previsão de entrega para outubro.

Em uma área superior a 2 mil metros quadrados, distribuídos em três pavilhões, a revitalização do mercado Walter Rayol avança e dá uma nova cara ao espaço comercial. Os serviços no pavilhão três já estão finalizados. No pavilhão dois, as melhorias estão em fase final. E, no pavilhão um, estão em execução os trabalhos de troca de telhas, instalações elétricas e hidrossanitárias e nova cobertura da área administrativa, localizada no pavimento superior.

O mercado foi adaptado com acessibilidade e banheiros adequados para Pessoas com Deficiência (PcD), além de boxes ampliados e a construção de duas praças de alimentação, como opção para o público que realizar suas compras no local.

Resgate histórico

O mercado municipal Walter Rayol é um dos mais antigos e tradicionais de Manaus. Inaugurado em 1914, como um barracão de madeira, a ideia era que fosse apenas uma feira. Em 1926, o mercado ficou conhecido como “mercadinho da Cachoeirinha”, ainda nesse ano passou por uma restauração, quando o prédio foi adaptado para receber o grupo escolar Guerreiro Antony.

Em 1927, recebeu a Escola de Aprendizes Artífices do Amazonas, que oferecia cursos primários de desenho e oficinas de alfaiataria, marcenaria, tipografia, sapataria, mecânica e ferreiro. Em 1965, o prédio foi desapropriado e, após reforma, voltou a ser o mercado Walter Rayol.

