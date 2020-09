Gestão Militar na educação reduz criminalidade no Parque São Pedro

Em 2014, os indicadores apresentaram redução de 24,1% nas ocorrências de roubo, 4% em furto | Foto: Divulgação

Manaus - Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública - SISP e do Sistema de Informações Criminais - Infopol, os índices de criminalidades reduziram em até 40%, no bairro Parque São Pedro. Isso aconteceu após a implantação do 3º Colégio da Polícia Militar - CMPM - Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra, em 2012.



Em 2014 os indicadores apresentaram redução de 24,1% nas ocorrências de roubo, 4% em furto. Reduziu ainda o número de vítimas de lesão corporal dolosa em 15,4%, e nesse mesmo ano não houve registro de estupro e homicídio doloso consumado.

Já em 2015, a redução do número de vítimas de lesão corporal dolosa caiu em até 45,5%. Em 2017, o índice de roubo, furto, estupro, lesão corporal dolosa, homicídio tentado e consumado, apresentaram redução de 10% em relação a 2016. Por três anos consecutivos o crime de roubo apresentou 40% de redução, em média anual, saiu de 108 registros em 2016 para 70 registros no final de 2019.

O primeiro comandante do CMPM 3 foi o Coronel da Polícia Militar, Rudnei Caldas, que enfatizou que a transformação aconteceu porque foi feito um trabalho de parceria entre a escola e a comunidade.

“Eu que inaugurei o Colégio Militar no Parque São Pedro, e quando chegamos lá encontramos uma escola completamente destruída. As crianças saiam para o intervalo com a mochila nas costas para não serem roubadas. Os motoristas de ônibus não queriam levar os alunos porque eles eram agressivos. Foi aí que começamos a trabalhar a educação singular e os pais começaram a perceber a mudança no comportamento dentro de casa. É um trabalho que tenho muito orgulho e que me emociona muito por tudo o que vivemos”, disse.

Entre os anos de 2014 a 2019, o CMPM 3 foi comandado pelo Tenente Coronel Alysson, que durante sua gestão, levou alunos para participar de competições nacionais como, Olímpiadas de Matemática em Campinas – SP, na UNICAMP, Torneio de Robótica em Brasília, e competições internacionais, bem como Olímpiadas de Matemática da Ásia na cidade de Bangkok, na Tailândia e o Mundial de Matemática em Osaka, no Japão. Além disso, nesse período teve a conquista inédita da 1ª Medalha de Ouro na OBMEP – Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas.

“Meu objetivo era ensinar não só o convencional, mas valores cívicos, sociais, familiares e princípios. Nosso trabalho promoveu mudanças sociais profundas e uma qualidade de vida melhor não só para as crianças, mas também ao pais e moradores do bairro. Com a educação, conseguimos levar crianças para países como Japão. Além disso, ganhamos competições e preparamos os alunos para o mercado de trabalho. Fico feliz em ver ex-alunos que hoje são empresários e estão na faculdade para seguir uma carreira”, finalizou.

*Com informações da assessoria