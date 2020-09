Passageira de carro por aplicativo fica ferida em acidente no Coroado

A mulher que estava no Voyage sentiu fortes dores em um dos braços e teve que ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Uma passageira de um carro por aplicativo, de 24 anos, ficou ferida após uma colisão envolvendo o veículo , modelo Voyage, onde ela estava, em uma caçamba. O acidente no final da tarde desta segunda-feira (14), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O trânsito na região ficou congestionado, pois os automóveis ficaram atravessados na pista. Agentes do Manaustrans atuaram na ocorrência.

Os motoristas dos veículos, que não quiseram se identificar, deram versões diferentes sobre o fato. O condutor do Voyage explicou que estava trafegando na frente da caçamba, quando foi atingido na traseira e depois arrastado na via. Já o motorista da caçamba relatou que o carro de passeio estava do lado direito da avenida e tentou fazer uma ultrapassagem, ocasionando o acidente .

De acordo com a 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após a colisão dos automóveis, a mulher que estava no Voyage sentiu fortes dores em um dos braços e teve que ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi conduzida para um hospital da capital, não há informações sobre o quadro clínico dela.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fez a pericia no local do acidente e orientou os condutores a registrarem Boletim de Ocorrência (BO). Após quase duas horas, o Voyage e a caçamba foram removidos para a lateral da avenida e o trânsito liberado para o fluxo de outros veículos .

