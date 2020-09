Você viu a Alexia? Ela foi vista, pela última vez, em um bar de Manaus

Girlane Gomes é tia de consideração de Alexia e tem vivido momentos de aflição com o sumiço | Foto: Reprodução





Manaus - Há dois dias, familiares e amigos de Alexia Rodrigues, de 28 anos, procuram informações sobre o paradeiro dela. De acordo com a família, a mulher saiu no sábado (12) para beber com alguns amigos em um bar e, durante a noite, conheceu cinco homens. Após ingerir bebidas alcoólicas, a mulher decidiu sair com os "novos amigos" e ninguém teve notícias dela. Desesperados, os familiares já procuraram a polícia e a imprensa na tentativa de encontrá-la.

Alexia tem um filho de oito anos, é filha única de um casal de surdos-mudos e está em um relacionamento sério há algum tempo. Moradora do bairro Parque Riachuelo, situado na zona Oeste de Manaus, ela nunca ficou tanto tempo fora de casa. Girlane Gomes é tia de consideração de Alexia e tem vivido momentos de aflição com o sumiço da jovem.

"Não sou tia de sangue, ela namora meu sobrinho e sempre me chamou de tia. Gosto demais dela, e estou ajudando a procurá-la. As informações que as amigas nos passaram são as mesmas que a polícia sabe. Já registramos o caso, e estamos contando com o apoio das redes sociais e da mídia para descobrir onde ela está. Temos preocupação com os pais dela e com o filho, mas estamos com fé que está tudo bem", contou.

Registros no Bar

O lugar em que a mulher foi vista pela última vez é o bar do Guto, localizado na zona Oeste da capital. Para o EM TEMPO, os proprietários do estabelecimento informaram que Alexia é frequentadora, e que as pessoas que estavam no local no dia sábado (12) também são clientes. Informaram ainda que souberam do desaparecimento, mas que testemunhas contaram que a viram em um posto na Avenida Brasil, bairro Compensa.

Características Físicas

Alexia é parda, tem 1,65 de altura, tem os olhos e cabelos negros. Atualmente, ela está com o cabelo curto, estilo "Joãozinho". O calibre do corpo é forte, e possui uma tatuagem no braço esquerdo com uma âncora e metade de um coração. No ombro, ela tem a descrição do nome Leonardo.

Informações

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Alexia, pode entrar em contato pelo número (92) 99447-2377 e falar com a família. O contato também pode ser feito pelo telefone (92) 3214-2268 e falar com os policiais da Delegacia Geral.

