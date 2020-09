Colisão entre carros deixa sargento da PM ferida em avenida de Manaus

O acidente aconteceu na avenida das Flores | Foto: Divulgação

Manaus - Três veículos colidiram, na noite da última segunda-feira (14), deixando uma sargento da Polícia Militar ferida no peito e no braço. O acidente aconteceu na avenida das Flores, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 22h. Os veículos, modelos Cobald, Savero e Fiat, colidiram em um retorno ao lado da baixada Fluminense. Segundo o tenente Tavares, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma sargento do Comando Geral, identificada como Maria da Conceição, de 42 anos, ficou ferida.

"Estávamos aguardando o Samu e a ordem do Comando de Policiamento Ostensivo (CPO) foi que a viatura a levasse até um pronto-socorro, pois ela estava com o braço sangrando e com muita dor no peito", disse o tenente.

De acordo com o Tavares, os outros motoristas não tiveram ferimentos graves. A perícia foi realizada no local do acidente.

Ainda segundo informações do tenente, não houve confirmação de embriaguez ao volante ou excesso de velocidade por parte dos envolvidos. "Estavam todos bons, em si, foi um acidente e todos foram atendidos e já estão bem", finalizou.

