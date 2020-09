Estabelecimentos são fechados por não respeitarem normas contra Covid

Cinco pessoas foram presas por aglomeração e venda de bebidas para menores | Foto: Carlos Soares/SSP-AM

Manaus- Fiscalização fechou 24 estabelecimentos e prendeu cinco pessoas em nova ação no último fim de semana, em Manaus. Os locais foram fechados por descumprimento das normas de prevenção no combate ao novo coronavírus.

Foram vistoriados 61 locais, entre eles um no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital amazonense, fechado por falta de licença, aglomeração e outras irregularidades. Já na zona centro-sul, um evento clandestino em uma chácara no bairro Flores foi interditado após denúncia anônima. Pelo menos 4 mil pessoas estavam no local. O responsável pelo evento foi encaminhado à delegacia por vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos

Para fazer denúncias e colaborar com o trabalho de fiscalização, a população pode ligar para o 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou o 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

