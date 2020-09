Zonas Centro-Oeste e Norte podem ficar sem água nesta quarta (16)

Sistema Alvorada passará por melhorias elétricas e mecânicas | Foto: Divulgação

Manaus - Todos os bairros das zonas Centro-Oeste e Norte podem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada. A possível interrupção do serviço ocorre durante um serviço de melhorias elétricas e mecânicas no Sistema Alvorada, localizado na Rua Paris, conjunto Campos Elíseos, que acontecerá nesta quarta-feira (16), a partir das 23h.

A previsão é que a ação dure cerca de três horas. O abastecimento começa a retornar gradativamente, assim que o serviço for concluído. A normalização de toda a área abrangida, principalmente nas regiões mais altas e distantes da estação, acontecerá em até nove horas.

A concessionária reforça que o restabelecimento completo do abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa após a conclusão dos serviços. As intervenções fazem parte de um pacote de obras executado pela Águas de Manaus, para que o sistema de abastecimento de água tratada da cidade possa operar dentro da normalidade.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

A empresa vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

Áreas afetadas



Sistema Hidráulico Alvorada: Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conj. Canaã, Belvederes, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Lírio do Vale II, Parte do Lírio do Vale I, Augusto Montenegro, Bairro União, Alvorada I, II e III, Conj. Kissia, Conj. Deborah, Conj. Tropical, Conj. Aripuanã, Dom Pedro I,II, Santa Terezinha, Conj. Ouro Verde, Res. da Ilha e Cond. Lion.

Sistema Hidráulico Francisca Mendes: Campo Dourado, Ribeiro Junior, R.S. Pinto II, Parque Eduardo Braga, Conj. Galileia, Osvaldo Frota, Omar Aziz, Aliança c/ Deus, Raio de Sol, Fazendinha, parte do Alfredo Nascimento, Aliança com Deus e Conj. Américo Medeiros.

Sistema Hidráulico Monte das Oliveiras: Monte Pascoal, Pq. Florestal, Monte Cristo, Com. Luis Otavio, Lot. Fortaleza, Sta. Tereza, Com. Peniel, Lot. Raquel, Vitoria Regia, Vista Alegre, Lot. Agnus Dey e Cidadão XII, Conj. Vila da Barra.

Sistema Hidráulico Col. Sto Antônio: José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova I,II, Novo Israel, Lot. América do Sul, Lot. Canaã, Celebridade, Jesus Me Deu, Cond. Alegro, Cond. Conquista Tapajós.

Sistema Hidráulico Cidade Nova: Nucleos-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-Parte 16, Conj. Canaranas, Vila Real, Riacho Doce I II e III, Boas Novas, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Conj. Duque de Caixas, Conj. João Bosco, Cond. Portugal, Cond. Eucalypto.

Sistema Hidráulico Sta. Etelvina: Vera Cruz, Pq. Sta. Etelvina, União da Vitoria, Santa Etelvina I, II, Manauara I,II, Cond. Smart Tapajós.

Sistema Hidráulico Terra Nova III: São Luis, Lot. Rio Piorini, Terra Nova III, Santa Marta

Sistema Hidráulico Nova Cidade: Conj. Carlos Braga, Cidadão VI, Parque Eduardo Braga

Sistema Hidráulico Eduardo Gomes: Conj. Hileia, Bairro da Paz, Santos Dumont.

*Com informações da assessoria

