Você viu Ester Almeida? Ela desapareceu no bairro São José Operário

Você viu Ester Almeida Santos? Jovem de 20 anos desapareceu no dia 6 de setembro deste ano, por volta das 20h, na rua Rio Carauari, bairro São José Operário, Zona Leste da capital.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops nesta terça-feira (15) por volta de 12h16, a avó da desaparecida, Ozanira do Socorro Almeida Santos, 52, informou que a neta, juntamente com o companheiro, saíram para beber em um bar na noite do sumiço. Após saírem do estabelecimento, os dois foram passear, quando, de repente, Ester teve um surto e começou a correr pela rua descontroladamente.

No BO, a avó informou ainda que o companheiro de Ester correu atrás dela para tentar controlá-la durante o surto e, nesse momento, uma guarnição da Polícia Militar os abordou para averiguar a situação. Enquanto os policiais conversavam com o homem, a jovem novamente começou a correr e não foi mais localizada desde então.

De acordo com a noticiante, a desaparecida possui altura de 1,60 de altura, pesa 60 quilos, tem cabelos lisos e pretos e não possui tatuagem e nem cicatriz. Ozanira também não sabe informar que roupa a neta estava usando no dia do desaparecimento.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Ester Almeida Santos, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99324-9751 e 99355-0809.

