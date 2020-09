Árvore cai e carro quase é destruído na Zona Centro-Sul

Manaus - A forte chuva e ventania que atingiu Manaus no início da tarde desta terça-feira (15), também causou estragos na rua Visconde de Laguna, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Uma árvore tombou no local e um carro quase foi destruído. A Defesa Civil foi acionada para atender a ocorrência.

Camila Oliveira que é moradora da casa, contou que estava nos fundos da residência quando iniciou a forte ventania e as telhas começaram a cair. O carro do avô dela estava estacionado na frente do imóvel e quase foi destruído na queda da árvore.

"A nossa primeira reação foi sair e segurar o carro. Na hora, um motoboy nos ajudou a segurar o carro, pois se não ele tinha tombado para o lado. O portão também caiu. Isso nunca tinha acontecido aqui. Foi algo muito diferente e assustador. A casa também foi alagada, mas estamos bem. A preocupação foi com meus avós que são idosos", contou.

Uma árvore tombou no local e um carro quase foi destruído | Foto: Suyanne Lima

Os fios de energia elétrica ficaram expostos na via pública e os órgãos competentes foram acionados para atender a ocorrência. A via ficou parcialmente interditada por conta da árvore. Os danos devem ser avaliados.



Leia Mais

Casas são destelhadas e carros destruídos durante chuva em Flores