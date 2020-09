Universidade suspende aula presencial após temporal em Manaus

Manaus - A forte chuva que caiu sobre a capital amazonense, nesta terça-feira (15), acarretou transtornos para os moradores. Residências, comércios, unidades de saúde e de ensino tiveram graves problemas com alagações, telhas que voaram com a força do vento e ainda estão pelas vias. Uma universidade da zona centro-sul foi uma das vítimas do fenômeno.

Em nota publicada no site da unidade de ensino, a assessoria informou que nesta terça e quarta-feira (16), as aulas acontecem de maneira remota por conta da tempestade.

"Em virtude do grande temporal que acometeu a cidade de Manaus, e no campus Parque das Laranjeiras em especial, as aulas presenciais estão suspensas nestes dois dias".

Imagens na internet mostram o momento em que a força do vento leva cadeiras e derruba barracas da feira na área externa da universidade. Nas redes sociais, os comentários sobre a chuva foi o assunto da tarde.

"Pelo visto, o vendaval só atingiu os bairros, Parque Dez, Parque da Laranjeiras e Flores", contou um internauta.

"Eu estava passando por dentro da faculdade. Foi surreal o vento", disse outra pessoa.

