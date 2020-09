Motociclista fratura pernas após colisão no Dom Pedro

Manaus - Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito nesta quarta-feira (16). Segundo testemunhas, com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado para o para-brisas do veículo e por pouco não morreu. O caso aconteceu no Conjunto Kíssia, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Moradores não conseguiram afirmar quem foi o culpado pelo acidente, mas os veículos colidiram de frente. O condutor do veículo ficou no local e prestou toda a assistência necessária para o homem. Uma equipe plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o resgate da vítima.

Até o fechamento desta matéria, a identificação do motociclista e nem do condutor do carro foram reveladas. A vítima foi encaminhada para uma unidade médica nas proximidades, e na hora do acidente apresentava fraturas na região das pernas.

Leia Mais:

Cirurgia: Vamos ajudar o professor Márcio de Itacoatiara

Governo afirma que AM continua em pandemia mas nega 2ª onda de Covid