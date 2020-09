Morro da Liberdade recebe ‘Balcão do Consumidor’ nesta sexta (18)

Balcão do Consumidor acontece nesta sexta (18) | Foto: Mauro Smith

Manaus - O bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital, receberá nesta sexta-feira (18) a 5ª edição do Balcão do Consumidor. A ação será realizada na Rua São João com Amazonas, antiga Feira do Cajual, das 8h às 13h.

Equipes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) estarão disponíveis para prestar serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações relacionadas a consumo. Além disso, também estarão presentes representantes da Amazonas Energia e haverá uma linha direta com a empresa Águas de Manaus.

Os consumidores interessados no atendimento deverão levar documentos como: carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

De acordo com o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), a ação é uma oportunidade para que os consumidores fiquem cara a cara com o representante das concessionárias. Assim será possível revisar de cobranças, realizar acordos de pagamentos, entre outras questões.

O atendimento do Balcão do Consumidor segue todas as recomendações de segurança de saúde, como a exigência obrigatória do uso de máscaras, o distanciamento entre os participantes e a disponibilização de totem com álcool em gel à população.

