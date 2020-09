'Semana de Segurança do Paciente' acontece em UBSs de Manaus

Séries de atividades nas UBs Saúde Mansour Bulbol e Vila da Prata | Foto: Divulgação

Manaus - Começa a “Semana de Segurança do Paciente” que é uma série de atividades nas Unidades Básicas de Saúde Mansour Bulbol e Vila da Prata. Os trabalhos da Semana começaram nesta segunda-feira (14) e vão até a sexta (18). Este período específico foi escolhido porque no dia 17 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente.

Os funcionários das UBSs estão participando de palestras sobre protocolos básicos de segurança do paciente, PGRSS, gerenciamento de riscos, comunicação efetiva e muito mais.

De acordo com o médico, especialista em gestão em saúde e sócio-proprietário da Way, Franco Carneiro, a ação da empresa se faz ainda mais necessária no momento de crise sanitária vivido pelo mundo inteiro.

“Essa data comemorativa tem como objetivo fomentar as discussões envolvendo as metas internacionais para segurança do paciente e os programas de qualidade nas instituições de saúde. A Way, no projeto de construção do programa de qualidade em duas UBSs de Manaus, realizará uma comemoração que inclui diversas ações para disseminar a cultura da qualidade dentro dessas unidades, com o tema ‘O cuidado está em suas mãos’. Em tempos de pandemia, fortalecer tais princípios torna-se ainda mais relevante para as unidades de saúde, mas para o sistema como um todo”, disse.

A primeira UBS a ser visitada é a Mansour Bulbol, onde as atividades começaram nesta segunda e se encerram nesta terça. Já a UBS Vila da Prata receberá a Way nos dias 17 e 18. Todos os participantes estão recebendo certificado.

