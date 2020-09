Obras do Complexo Viário do Manoa chegam a 85% de execução

A previsão de entrega é na segunda quinzena de novembro | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto anunciou que as obras do Complexo Viário do Manôa, professora Izabel Victória, na zona Norte de Manaus, estão em 85% de execução. Arthur acompanhou a execução dos trabalhos na tarde desta quinta-feira (17).

Arthur destacou que não houve e não haverá atraso na entrega do viaduto. Além desta obra, relembrou a construção dos Terminal de Integração (T6), também na zona Norte e a reforma do Terminal 1 (T1), na avenida Constantino Nery.

“Obras atrasam quando o empreiteiro é incompetente, o que não é este o caso. Ou atrasa quando há problemas no pagamento. Aqui não tem isso. Fiscalizou, mediu, pagou. Por isso que as obras andam rapidamente. Isso mostra uma cidade organizada, com dinheiro em caixa para bancar seus projetos. Aquele que não está ao alcance das nossas pernas não damos o passo”, disse Arthur.

As obras seguem até novembro | Foto: Bruna Oliveira

Inauguração

A previsão de inauguração é para a segunda quinzena de novembro com a entrega oficial. As plataformas que estão sendo construídas pela cidade, também foram relembradas pelo prefeito, pois segundo ele, a cidade e a população precisavam dessas obras.

“Nós já temos um percentual grande de obra no T1. Este terminal será para mim uma das obras mais importantes até pelo aspecto turístico quanto pelo aspecto do amor que sentimos por Manaus”, acrescentou.

Sobre a obra

A empresa segue para fase de finalização da obra | Foto: Bruna Oliveira

Parte da fundação do complexo Viário do Manoa está concluída com a fixação de 27 pilares, que serão a base de nove vigas-travessas, ou seja, a parte superior da estrutura. Essas vigas pré-moldadas já começaram a ser implantadas sobre os pilares e, após serem totalmente montadas, vão receber o tabuleiro, a laje e, por fim, o asfaltamento.

Segundo o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e responsável pela fiscalização da obra, Sérgio José Gonçalves, a estrutura em construção no Manoa é diferente do complexo viário da avenida Constantino Nery.

A obra é executada pelo consórcio formado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e Construtora Soma Ltda., vencedoras da licitação e que tiveram o contrato firmado após o certame da modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

Confira a transmissão na íntegra:

Leia mais:

Casos confirmados de Covid-19 no AM ultrapassam os 128 mil

Em Manaus, obras do Complexo do Manoa chegam a 70% de execução