‘Não podemos arriscar’, diz Arthur sobre volta às aulas em Manaus

Manaus – O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto afirmou, na manhã desta quinta-feira (17), que não pretende reabrir as escolas municipais diante do momento em que a cidade de Manaus enfrenta com a pandemia da Covid-19. A declaração foi feita durante as inspeções das obras do Complexo Viário do Manoa, na Zona Norte.

Arthur comentou que este não é o melhor momento para o retorno das aulas municipais. Ele afirmou que acompanha diariamente o comportamento da curva de transmissão do vírus, hospitalizações e o número de mortes.

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), por meio de Boletim diário, Manaus conta com 46.236 casos confirmados de Covid-19 e 2.440 mortes pelo vírus.

“Não vamos arriscar abrindo escolas e daqui a pouco começa a ter mortes de professores e alunos doentes. O ‘aluninho’ pode passar Covid para o avô e os pais dentro de casa. Eu faço qualquer coisa. A gente tem que cuidar da segurança dos garotinhos e garotinhas. Eu não quero criança em escola. A gente prepara as escolas, higieniza e reabre em um momento bom”, declarou.

Ele relembrou a fala de uma mãe que preferia que o filho perdesse o ano escolar do que perder a vida.

“Nossa, essa mulher deu uma lição em vários ‘intelectuais’. Ela quer o filho vivo, não importa se ele vai perder o ano. Então eu não ponho criança na escola por várias razões. Eu não tenho vocação para Herodes e tenho responsabilidade em saber se estou ou não arriscando a vida de famílias as quais eu tanto devo durante esses quase oito anos de governo”, finalizou Arthur.

