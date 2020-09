Incêndio na hidrelétrica em Codajás causa desespero em moradores

Codajás- De acordo com internautas, há cerca de 40 minutos começou um incêndio de grandes proporções na usina termelétrica de Codajás. A usina está situada no quilômetro 8 da estrada Dr. Ozias Monteiro, via que liga o município de Codajás com a cidade de Anori.



Codajás fica distante 240 quilômetros de Manaus e o local do incêndio fica próximo a comunidade Florisbela. Em meio às chamas e fumaça, os moradores da região estão tentando apagar o fogo com baldes de água, pois o município não dispõe do serviço do Corpo de Bombeiros.

O EM TEMPO procurou informações da assessoria sobre o caso, segundo os Bombeiros, uma equipe náutica especializada em salvamento aquático já foi enviada para a localidade.

