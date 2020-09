Motoqueiro morre em grave acidente de trânsito em Maués

A vítima morreu no local do acidente | Foto: Divulgação

Maués - Um grave acidente de trânsito , ocorrido na tarde de quinta-feira (17), resultou na morte de um motoqueiro -ainda não identificado. O fato aconteceu por volta das 15h30, na estrada do Aeroporto de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais militares do município, a vítima estava conduzindo uma motocicleta modelo Broz, de cor vermelha e placa QZC-9H58. Testemunhas relataram que o homem trafegava em alta velocidade, quando colidiu com a cerca de arame do espaço.

Com o forte impacto, a motocicleta caiu para um lado e condutor para o outro, já sem vida. A polícia fez o isolamento do local até a chegada da ambulância, que levou o corpo até o necrotério do hospital local.

