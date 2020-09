Ultramaratonista Vitor Gadelha vai nadar 18k no Amazon Challenge

Gadelha já fez história ao se tornar o primeiro amazonense a concluir a Travessia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro. | Foto: Leanderson Lima

Manaus - O ultramaratonista aquático do MANAUSFC, Vitor Gadelha, 23, tem um novo desafio marcado.



O atleta vai participar do Amazon Challenge, nadando nada menos que 18 quilômetros da praia do Tupé até a praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O desafio vai acontecer entre os dias 25 a 27/9.

O dia vai ser definido conforme as condições climáticas. Gadelha já fez história ao se tornar o primeiro amazonense a concluir a Travessia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro. Lá ele cumpriu o percurso de 36 quilômetros, além de ter disputado provas internacionais da modalidade.

“Estou me preparando há um tempinho. Este ano eu queria fazer só ultramaratona, mas devido a pandemia, a gente teve que alterar um pouco calendário. Agora estamos voltando a nadar provas mais longas, começando pelos 18 quilômetros”, explica o atleta, sobre a preparação para mais esse desafio.

Não foi apenas a programação de provas que o nadador precisou alterar por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Os treinos também precisaram ser adaptados. “Passei um bom tempo sem nem cair na água. Depois a gente foi encaixando o treino, readaptando e comecei a fazer toda uma preparação já focada nos 18 quilômetros. Voltamos nadando três vezes na semana, um treino um pouco menor, depois fomos encaixando até chegar no volume que está hoje, por volta de 30 a 35 quilômetros por semana”, informa.



Histórico

Apesar da pouca idade, Vitor já marcou presença em grandes ultramaratonas no Brasil e no mundo. No Brasil já fez Do Leme ao Pontal, 14 Bis, Travessia da Ilha do Mel, entre outras. Além das fronteiras, disputou a ultramaratona de Capri Napoli, na Itália, além de ter participado do Circuito Oceanman, nadando na Grécia. Em Manaus, se tornou o primeiro ultramaratonista a concluir o Amazon Challenge na categoria 30 quilômetros.

Em 2021

O atleta amazonense também já tem planos para 2021. O foco é fazer a estreia no circuito Bisa (Big Island Swimming Association), em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Lá ele vai disputar a prova de 48 quilômetros. “Além da prova do Bisa, já estamos planejando uma prova em Portugal, na Ilha da Madeira”, observa.

Parceria com o MANAUSFC

Ultramaratonista do MANAUSFC, Vitor comenta um pouco sobre a parceria com o clube. “O presidente do clube, Luis Mitoso estava procurando outros esportes para o clube. E aí nos conhecemos e fechamos essa parecia, onde eu sinto que tenho um grande potencial para levar o nome do Manaus nas águas abertas. O MANAUSFC, hoje, é o maior time aqui da cidade e vem crescendo muito”, finaliza Gadelha.

O presidente do esmeraldino, Luis Mitoso celebra a parecia com o ultramaratonista. “Aos poucos, o MANAUSFC vai expandindo suas atividades também para outras modalidades esportivas além do futebol. Este é um projeto que temos como clube. Já temos equipes de eSports, de futebol de mesa, e temos orgulho de ter no time o maior ultramaratonista aquático do Amazonas, que é o Vitor Gadelha. Apesar da pouca idade, ele já tem grandes feitos neste esporte. O Gavião do Norte deseja a ele toda sorte em mais este grande desafio”, ressalta o presidente do esmeraldino

Patrocínio

Vitor Gadelha é patrocinado pela Natação Samir Barel, TV A Crítica, Francisco Coelho – Fisioterapia Esportiva; Raphaella Cabral, nutricionista; One Clinic Saúde Preventiva e Aquática Amazonas.

