Caminhão perde o controle e invade muro de escola no Compensa

Manaus - O motorista de um caminhão perdeu a direção do veículo enquanto dirigia na tarde desta quinta-feira (17) e atingiu o muro de uma unidade de ensino da rede estadual. Segundo o condutor, houve uma pane mecânica no carro e a direção não funcionou.

Desgovernado, o caminhão bateu na lateral do muro do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro Braga, localizado na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Este centro de ensino fica ao lado da sede do Governo do Amazonas.

De acordo com as informações da assessoria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-Am), no momento do acidente não haviam pessoas por perto. Devido à pandemia, as crianças que estudam no CETI não estão indo às aulas presenciais. Os funcionários que atuam na região não foram atingidos.

Segundo testemunhas, mesmo derrubando partes do muro da escola, o motorista saiu ileso do acidente. Houve apenas ferimentos leves nos braços e nas mãos.

