'Amazone-se', programa retoma atividades turísticas no Amazonas

Manaus - Para a retomada do setor turístico do estado do Amazonas foi lançado, nesta sexta-feira (18), o programa “Amazone-se”. O lançamento aconteceu no Centro de Convenção Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus.

Estiverem presentes na solenidade integrantes da família Bolsonaro, o deputado estadual Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Além do deputado federal Silas Câmara (Republicanos), senador Omar Aziz (PSD), o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto.

A pesca esportiva é a primeira atividade a voltar no estado. Ela movimenta cerca de R$ 50 milhões e atrai mais de 10 mil turistas anualmente.

Família Bolsonaro

O deputado Flávio Bolsonaro comentou sobre a grande riqueza que existe na Amazônia e que precisa ser reconhecida internacionalmente.

“O turismo de natureza é uma das coisas que mais incentivam o comércio internacional. Não existe nada igual no mundo. Imagina quantas pessoas no mundo gastariam milhares de dólares para conhecer a cultura indígena e as nossas atividades culturais. A campanha em massa divulgando o Estado do Amazonas vão ajudar e muito este local”, salientou durante evento.

O senador Omar Aziz, que já foi governador do Amazonas nos anos de 2010 a 2014 e vice-governador de 2003 a 2010, acrescentou que a presença de representantes da família Bolsonaro será importante para a pauta regional.

“Deus me deu honra de ser governador desse estado. A presença do Flávio e Eduardo aqui é mais que um simples evento de turismo e pesca, é a interlocução com a presidência para as conquistas para o estado.

Movimentação da economia

O governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, falou sobre a conquista de retomada de atividades importantes para a economia amazonense e pontuou que a segunda onda de Covid no estado não está confirmada.

“Estamos dando mais um passo importante na abertura gradual. O turismo foi um dos setores mais afetados por conta da pandemia. O Estado do Amazonas sofreu muito com esse vírus. Fiquei feliz com uma imagem no aeroporto dos primeiros turistas da pesca esportiva no Amazonas, isso nos deixa esperançosos. A atividade de pesca esportiva vai dar o ponta pé inicial para este importante setor”, destacou o governador.

Segundo a pesquisa, “Ambiente de Negócios do Turismo no Amazonas”, realizada pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), 86,32% das empresas do mercado turístico do estado tiveram diminuição de faturamento por conta da pandemia e 86,32% registraram redução do número de clientes.

No evento foi assinado o termo de cessão de imagens (vídeos e fotos) do Amazonas para promoção nacional e internacional pela Embratur.

