Carreta destrói vigas do Complexo São Jorge nesta sexta-feira (18)

Manaus- Uma carreta descumpriu o limite de altura dos veículos para passar no complexo viário Ministro Roberto Campos e acabou danificando a obra na manhã desta sexta-feira (18). Ainda não há informações oficiais sobre a identidade deste condutor ou a empresa que pertence o veículo. O caso ocorreu na saída da avenida São Jorge com saída para a rua Pará, Zona Oeste de Manaus.

Por conta da tubulação de gás que passa pela construção, o local está interditado no sentido bairro são Jorge e Vieiralves. Umas três vigas foram atingidas na colisão, e por pouco não caíram. O trânsito no local está lento, porém agentes de trânsito estão no local para conduzir de maneira segura o tráfego.

Nos próximos dias, o complexo deve passar por reparos devido ao dano causado por descumprimento de orientação. Enquanto isso, a orientação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) indica que os motoristas busquem caminhos alternativos para os respectivos destinos.

Leia Mais:

Caminhão perde o controle e invade muro de escola no Compensa

'Amazone-se', programa retoma atividades turísticas no Amazonas