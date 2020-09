Ministro Tarcísio afirma com governador do AM, reconstrução da BR-319

O ministro pretende pavimentar 52 quilômetros do trecho C da BR-319 | Foto: Divulgação/Dnit

Manaus – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reafirmou em um encontro presencial com o governador do Amazonas, Wilson Lima, na última quarta-feira (16), que irá reconstruir a BR-319. O trecho faz ligação entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO). Nesta sexta-feira (18), os gestores conversaram por telefone sobre a obra.

Durante uma videoconferência com representantes de transportes de cargas, o ministro disse que é inaceitável não ter a rodovia de volta, pois foram décadas sem essa via de acesso entre os Estados, gerando prejuízos e atrasos comerciais, além de sofrimento para as pessoas que moram ao longo do trecho e outras que ficavam com veículos atolados.

Licitação

Em reunião, Tarcísio, que também é engenheiro, garantiu que a obra será ambientalmente correta e disse que “essa é a missão das novas vidas”, garantiu. Na próxima terça-feira (22), será divulgado o resultado do pedido de licitação para a reconstrução do trecho.

Oficialização

O edital da contratação integrada da empresa para a reconstrução do trecho C da BR-319 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 24 de junho deste ano.

Durante reunião com o senador, Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nesta sexta-feira (18), Wilson Lima declarou que essa obra representa um crescimento para o Amazonas. “Esse é um anseio antigo da nossa população. E, quando a gente fala de BR-319, é importante levar em consideração o desenvolvimento econômico que isso significa para o nosso povo e também para o nosso vizinho: o Estado de Rondônia, que também está isolado do restante do Brasil”, afirma.

Com a reconstrução, o governador diz estar confiante com essa conquista para os amazonenses. "Eu estou muito otimista com tudo o que tem acontecido, apesar dos problemas que a pandemia nos causou", revela Wilson.







