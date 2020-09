Acidente de trânsito deixa avenida Coronel Teixeira congestionada

Houve retenção no fluxo de veículos na via | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira (18), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, causou transtornos a motoristas que passaram no local. O fato envolveu um ônibus do transporte coletivo urbano, um veículo de passeio e um caminhão.

De acordo com testemunhas, o motorista da linha 678 do transporte coletivo foi mudar da faixa da direita para a faixa do meio e acabou fechando a motorista de um carro modelo Corsa Classic, de cor prata. O veículo acabou ficando encostado no ônibus e foi atingido pelo motorista de uma caminhão que vinha atrás.

Os três veículos ficaram parados na via pública e o fluxo de veículos apresentou retenção. A perícia foi realizada no local e as causas do acidentes deverão ser apontadas pelo resultado.

