Vídeo: casa pega fogo após explosão de caixa de energia em Manaus

Dois compartimentos ficaram totalmente destruídos com o incêndio | Foto: Reprodução

Manaus- Uma caixa de energia explodiu e provocou um grande incêndio em uma casa na rua Bernardo Cabral, no bairro Tancredo Neves, em Manaus, na manhã deste sábado (19). Dois cômodos da residência ficaram completamente destruídos.

Veja o momento em que a casa pega fogo:

As famílias buscam acionar o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio | Autor: Reprodução

De acordo com informações do tenente Queiroz, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA), populares informaram sobre o incêndio, duas viaturas atenderam a ocorrência.

"Fomos acionados por volta das 10h, com informações que estava pegando fogo em uma residência neste local, foi deslocado duas equipes e começou o combate para extinção do fogo", disse Queiroz sobre o início da ocorrência.

Segundo Queiroz, o incêndio foi motivado por um curto em uma caixa de energia, e, a proprietária da residência estava no local no momento do ocorrido.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) estiveram no local e contiveram as chamas | Foto: Bianca Ribeiro

"Estava tendo um pico de energia, indo e voltando, numa dessas idas e voltas, a proprietária da casa informou que estava lá dentro e ouviu uma explosão, que aconteceu em uma caixa de energia. O material deu curto e uma faísca caiu no colchão dentro do quarto e começou o incêndio. Tinha pessoas no outro compartimento, mas tiveram dificuldades para sair pois o portão estava fechado com um cadeado. O fogo já se alastrou. Logo após, a equipe chegou pra combater o fogo e cortou o cadeado”, detalhou Queiroz.

Os policiais da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), deram apoio para esta ocorrência para isolar a região. Foram utilizados 10 mil litros de água para conter o fogo e a residência deve permanecer isolada, pois, segundo a polícia, corre risco de desmoronar.

| Foto:

"Dois compartimentos tiveram queima total, e uma parte da cozinha e outro compartimento ficou intacto, não queimou nada”, finalizou Queiroz.

Os bombeiros militares permanecem na rua e aguardam a equipe da Amazonas Energia para desligar a energia elétrica no local.

Acompanhe o momento da transmissão:

Leia mais:

Perda total: carro pega fogo em avenida de Manaus

Uma morte foi confirmada em explosão de balsa em Itamarati