Família busca por adolescente desaparecido após viagem por aplicativo

Manaus- O adolescente João Cristiano Ribeiro Silva, de 16 anos, está desaparecido há mais de 72 horas em Manaus. De acordo com familiares, o adolescente solicitou uma viagem em aplicativo de viagens, da casa onde mora com a família para um curso de informática, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã Açu, zona Oeste de Manaus, na manhã de quarta-feira (16) e desde então, encontra-se desaparecido.

A única informação que a família tem desta corrida, é que o carro que respondeu ao chamado é do modelo HB20 e de cor preta.

Desesperados, a Família Silva busca por informações do filho que ainda não conhece a capital amazonense. A dona de casa Dalva Silva é mãe de Guilherme, e em entrevista ao EM TEMPO falou sobre o caso.

"Moramos no bairro Santa Etelvina há quatros meses. Somos de Rorainópolis (RR) e nos mudamos em prol de melhorias para nossa família. Meu filho estava fazendo um curso de informática todas as quartas, e por segurança sempre preferíamos que ele viajasse de aplicativo. Sempre pedia do meu celular, nesse dia eu estava sem bateria e pedimos do aparelho do Guilherme. Estamos angustiados sem notícias", explicou a mãe.

Ainda segundo as informações de Dalva, no dia do acontecido, Guilherme vestia uma calça jeans preta e blusa branca de mangas curtas e na cor vermelha. Ele saiu com o celular, e as apostilas do curso.

"Procuramos no curso, com amigos e familiares, mas ninguém o viu. Ele não conhece Manaus, e até onde sabemos não tem namorada. Pedimos ajuda dos amazonense para encontrar nosso filho, ele nunca ficou sem dar notícias. Ele é apenas um adolescente", preocupada destacou Dalva.

Características Físicas

Guilherme é pardo, estatura mediana e calibre magro. Tem olhos negros e o cabelo cor castanhos, cortado com o corte estilo militar. O menor não tem tatuagem, ou marcas pelo corpo.

Informações

Quem souber de informações sobre o paradeiro do adolescente pode entrar em contato com os familiares pelos números (92) 99369-9900 ou (92) 99280-4935. Ou ainda pode ligar para Delegacia Geral onde o caso já foi registrado, pelo número (92) 3214-2268.

