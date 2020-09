Carreta entra em pane e atinge carros no Porto da Ceasa em Manaus

Manaus- Sem freio, uma carreta acabou atingindo outros carros que estavam parados no Porto da Ceasa na tarde deste sábado (19). O caso aconteceu na avenida Mário Andreazza, nº913, na Villa Buriti, zona Sul de Manaus.

De acordo com o motorista, o carro estava funcionando bem, mas ao descer a rua do porto, o sistema do automóvel entrou em pane e o freio não respondeu ao comando.

A carreta estava sem carga no momento do acidente, mas ainda assim quatro carros ficaram danificados com o impacto da colisão.

Segundo informações da assessoria do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) não houve vítimas no local, apenas danos materiais para os proprietários de veículos particulares.

Na região, o tráfego ficou lento, mas agentes de trânsito estiveram no local a fim de auxiliar os condutores.

A carreta foi removida do lugar e o condutor deve prestar esclarecimento sobre o fato aos órgãos responsáveis.

