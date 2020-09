Morre em Manaus o pesquisador e produtor musical José Roberto Pinheiro

Manaus- O produtor musical e pesquisador José Roberto Pinheiro morreu na noite desta sexta-feira (18) no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, em Manaus. Aos 68 anos, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. José ainda foi encaminhado para uma unidade hospitalar na Zona Leste, porém não resistiu.

Conhecido no meio artístico como Mestre Pinheiro, ele deixa esposa, quatro filhos, uma enteada e quatro netas. Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamentou o falecimento de José Roberto.

“Mestre Pinheiro, como era conhecido no segmento musical, se dedicou a estudos sobre a Música Popular Brasileira, em especial ao Samba. Uniu duas paixões, a música e a fotografia, para montar o maior acervo fotográfico sobre a história do Samba de Manaus, com registros de rodas de samba, casas de show, desfiles das Escolas de Samba, entre outras manifestações”.

Nas redes sociais

Ativos nas redes sociais, em seu perfil pessoal no Facebook, a última postagem do artista ocorreu na quinta-feira (17). A publicação era sobre uma imagem antiga do Centro de Manaus. Na foto ele declarou:

“Na Eduardo Ribeiro, entre a Cruzeiro do Sul e o Cinema Avenida. As portas vai e vem ocultava a jogatina interna. Da calçada se ouvia o barulho das bolas de bilhar se chocando. Minha infância”, relembrou o mestre.

Essa foi a última postagem do Mestre em seu perfil nas redes sociais | Foto: Reprodução

Neste sábado (19), familiares, fãs e amigos escreveram mensagens de pesar na linha do tempo de Pinheiro.

Último Adeus

O velório aconteceu no “Terreirão do Samba Mãe Zulmira”, quadra da escola do Morro da Liberdade. O enterro aconteceu neste sábado no Cemitério Parque Tarumã.

