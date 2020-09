Vídeo: incêndio atinge depósito de recicláveis no Alvorada, em Manaus

O proprietário do local teve prejuízos devido as chamas que atingiram os materiais do depósito | Foto: Divulgação

Manaus – Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis, localizado na rua Abílio Alencar, Alvorada, na zona Centro-Oeste da capital. O fogo começou por volta das 8h37 da manhã e os moradores do local se mobilizaram para controlar as chamas até a chegada dos bombeiros.

Veja o vídeo das chamas no local:

A grande cortina de fumaça podia ser vista de longe | Autor: Reprodução

Conforme a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o incêndio teria iniciado na parte elétrica do depósito que fica localizado atrás de um supermercado da localidade. Foram enviados para o local das Auto Bombas Tanque (ABT 29 e 31) e do apoio rápido (AR 47).

Não houve registro de vítimas e o proprietário do local teve prejuízos pois as chamas atingiram uma grande quantidade de materiais no depósito.

Incêndios em Manaus

Somente neste fim de semana, este é segundo sinistro registrado pelo Corpo de Bombeiros na capital amazonense.

No sábado (19), uma caixa de energia explodiu e provocou um grande incêndio em uma casa na rua Bernardo Cabral, no bairro Tancredo Neves. Dois cômodos da residência ficaram completamente destruídos.

