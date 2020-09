Ramal do Pau Rosa: casal morre após descarga elétrica atingir a casa

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (20) | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto uma família dormia na madrugada deste domingo (20), um fio de alta tensão se desprendeu causando uma tragédia na comunidade do Pau Rosa, no quilômetro 9 da BR-174 que faz o trajeto que liga Manaus/Boa Vista, zona rural de Manaus. Por volta das 3h da manhã, um cabo de energia atingiu a residência liberando uma descarga elétrica.

Segundo a família, assim que a descarga elétrica caiu sobre a casa, o ventilador do quarto do casal foi atingindo e a fiação do eletrodoméstico ficou solta no quarto como um chicote.

O homem foi o primeiro a ser atingido pelo fio e morreu eletrocutado. Quando a esposa viu a situação do marido foi tentar ajudar saindo da cama onde dormiam e também foi vítima da descarga elétrica. O filho mais velho de 19 anos ainda tentou salvar os pais, mas levou um choque durante a ação.

O filho acabou desmaiando e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trouxe o jovem para o hospital e pronto-socorro Dr. Platão Araújo. Os corpos do casal foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

