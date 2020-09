Testagem de professores para covid-19 começa na segunda em Manaus

Manaus – Mesmo sem data certa para a volta às aulas para os alunos do ensino fundamental, os planos de retomada do grupo já iniciaram. Nesta segunda-feira (20), o primeiro passo para a retomada começa com o agendamento da testagem voltada aos profissionais da Educação, em Manaus.

O agendamento é feito de maneira virtual, por meio do aplicativo SASI. A testagem acontecerá de segunda a sexta-feira (21 e 25/09), no Centro de Convenções (Sambódromo).

Para agendar o teste, basta baixar, gratuitamente, o APP SASI, disponível nas lojas App Store e Google Play, respectivamente, para dispositivos móveis com sistema iOS e Android. Ao instalar a ferramenta, o profissional da Educação deverá criar o perfil com o código “IOV88” para manuseá-la. Caso o servidor já tenha o aplicativo instalado em seu smartphone, basta adicionar um novo perfil com o mesmo código. Os servidores que já realizaram o teste não poderão fazê-lo novamente.

O teste rápido para Covid-19 vem sendo realizado, desde o último mês, por meio de sistema drive-thru. Contudo, os servidores que não possuem carro também serão examinados. O resultado é divulgado no mesmo dia, por e-mail. Caso o teste dê positivo, o profissional é afastado imediatamente da escola, por 14 dias. No dia do exame, o servidor deverá ter em mãos um documento oficial com foto e contracheque atualizado (dos últimos três meses). Não serão aceitas versões digitais dos documentos.

Plano de Voltas às Aulas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou durante o evento da retomada do setor turístico do estado do Amazonas, nesta sexta-feira (18), que está programando o retorno das aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental da rede pública do Estado.

Os alunos do ensino médio da rede estadual, em Manaus, retornaram às aulas no dia 10 de agosto. Já a volta dos estudantes do ensino fundamental estava programada para o dia 24 de agosto, mas foi adiada por conta dos casos que surgiram na época da decisão.

A retomada só iria ocorrer após a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), validar os protocolos de saúde, que estão sendo implantados em todas as 107 unidades do Ensino Fundamental de Manaus.

