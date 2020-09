Boletim aponta 3 mortes e184 novos casos de Covid neste domingo (20)

3.959 de mortes foram confirmadas no Amazonas desde o inicio da pandemia | Foto: Lucas Silva

Manaus - O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 172, divulgado neste domingo (20), confirma o registro de 184 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 131.757 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados três óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas.

O boletim acrescenta ainda que 15.963 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

No Amazonas, há 286 pacientes internados, sendo 198 em leitos clínicos (76 na rede privada e 122 na rede pública) e 88 em UTI (49 na rede privada e 39 na rede pública).

Há ainda outros 65 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 44 estão em leitos clínicos (19 na rede privada e 25 na rede pública) e 21 estão em UTI (15 na rede privada e seis na rede pública).

Dos 131.757 casos confirmados no Amazonas até este domingo (20/09), 47.559 são de Manaus (36,10%) e 84.198 do interior do estado (63,90%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (7.012); Parintins (4.638); São Gabriel da Cachoeira (4.228); Manacapuru (3.872); Tefé (3.603); Humaitá (3.199); Lábrea (2.676); Barcelos (2.594); Eirunepé (2.253); Itacoatiara (2.112); Santa Isabel do Rio Negro (2.095); Presidente Figueiredo (2.092); Iranduba (1.940); Tabatinga (1.831); Ipixuna (1.807); São Paulo de Olivença (1.626); Benjamin Constant (1.576); Maués (1.541); Careiro (1.486); Rio Preto da Eva (1.422); Manicoré (1.404); Pauini (1.340); Autazes (1.293); Boca do Acre (1.277); Santo Antônio do Içá (1.220); Alvarães (1.213); Carauari (1.727); Urucurituba (1.001); Atalaia do Norte (981); Tapauá (969); Barreirinha (960); Guajará (926); Nova Olinda do Norte (922); Itapiranga (859); Fonte Boa (800); Nhamundá (799); Beruri (778); Anori (764); Anamã (753); Borba (709); Amaturá (691); Uarini (689); Novo Aripuanã (688); Urucará (681); Tonantins (612); São Sebastião do Uatumã (607); Itamarati (569); Juruá (510); Maraã (504); Manaquiri (486); Envira (486); Novo Airão (458); Japurá (444); Canutama (396); Silves (395); Jutaí (369); Boa Vista do Ramos (353); Caapiranga (310); Codajás (251); Apuí (213); e Careiro da Várzea (188).

Mortes

Em Manaus, há o registro de 2.460 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.499. Total de 3.959 de mortes no Amazonas.

A lista inclui Manacapuru (154); Parintins (127); Coari (107); Tefé (85); Tabatinga (81); Humaitá (75); Itacoatiara (68); Iranduba (56); São Gabriel da Cachoeira (55); Benjamin Constant (39); Lábrea (37); Autazes (36); Maués (33); Manicoré (34); Presidente Figueiredo (25); Barcelos (25); São Paulo de Olivença (25); Santo Antônio do Içá (25); Nova Olinda do Norte (24); Borba (22); Rio Preto da Eva (20); Manaquiri (20); Fonte Boa (19); Careiro (19); Jutaí (16); Santa Isabel do Rio Negro (16); Tonantins (15); Carauari (15); Guajará (14); Alvarães (13); Nhamundá (13); Boca do Acre (13); Barreirinha (12); Novo Aripuanã (12); Anori (11); Uarini (11); Eirunepé (10); Beruri (10); Amaturá (10); Itapiranga (8); Juruá (7); Urucurituba (7); Novo Airão (7); Caapiranga (7); Urucará (7); Itamarati (6); São Sebastião do Uatumã (6); Tapauá (5); Silves (5); Ipixuna (5); Careiro da Várzea (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Maraã (4); Codajás (4); Boa Vista do Ramos (2); Envira (2); Japurá (1); Apuí (1) e Anamã (1). Permanece sem óbitos registrados: Canutama.

Leia mais:

Família busca por jovem desaparecido após viagem por aplicativo